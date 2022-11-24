Evini silah atölyesine çeviren şüpheli yakalandı

Elazığ’da evini silah atölyesine çevirerek kurusıkı tabancaları gerçeğe dönüştüren şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir kişinin evini silah atölyesine çevirdiği ihbarını aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, şüpheli V.B.’yi tespit ederek eve jandarma köpekleri ile operasyon gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli V.B.’nin kurusıkı tabancaların özelliklerini değiştirerek ateşli silah haline getirdiği tespit edilirken, zanlı yakalanarak gözaltına alındı. 10 farklı suçtan aranan şüphelinin evinde yapılan aramada, 4 adet çeşitli markalarda 9 milimetre çapında tabanca, 25 parça tabanca tamiratında kullanılan muhtelif malzemeler, namlu açmada kullanılan torna düzeneği, 2 adet av tüfeği, 3 adet mengene, 5 adet kabza, 3 adet tabanca üst kapağı, 1 adet şarjör, 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ile 142 adet av tüfeği kartuşu, 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanmaya yarayan payp düzeneği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.