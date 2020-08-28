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Evini rakı imalat atölyesine çevirmiş
ÇORLU’DA KAÇAK İÇKİ ÜRETİMİ YAPILAN EVE BASKIN DÜZENLENDİ.
Asayiş 28.08.2020, 12:03
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Çorlu’da bir evde kaçak içki üretimi yapılarak üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisini alan polis ekipleri eve baskın düzenledi.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Reşadiye Mahallesi’nde yer alan bir eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramalar neticesinde 353 adet tekel bandrolü, çok sayıda kapaklı, kapaksız dolu ve boş rakı şişesi, çok sayıda şişe kapağı, etil alkol, şişe temizleme teli, alkol ölçeği, boş damacana, maşrapa ve alkol aparatı ele geçirildi.
Polis ekipleri bir kişi işlem yapmak üzere gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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