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Evini kenevir bahçesine çeviren şüpheli yakalandı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bir köyde gerçekleştirilen operasyonda saksılar içinde 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 24.06.2022, 10:30
Evini kenevir bahçesine çeviren şüpheli yakalandı

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bir köyde gerçekleştirilen operasyonda saksılar içinde 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ile Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığımız ekiplerince müşterek olarak yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilen bir şahsın evinde gerçekleştirilen adli aramada 3 bin 253 kök kenevir bitkisi ve 3 kilo 320 gram kubar esrar ele geçirilmiş, olayla ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.

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