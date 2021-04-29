banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Ankara Barosu, alkol yasağının kaldırılması için Danıştay'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi!
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
192 milyondan fazla hayvan denek olarak laboratuvarlarda kullanılıyor
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte
Enflasyon tahminindeki revize sonrası döviz kurları düşüşte

Evini ateşe verip kaçtı

Kahramanmaraş’ta bir kişi yaşadığı ikameti ateşe verdikten sonra kaçarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Asayiş 29.04.2021, 21:08
2
Evini ateşe verip kaçtı

Kahramanmaraş’ta bir kişi yaşadığı ikameti ateşe verdikten sonra kaçarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahallesi’nde meydana geldi. M.Y. adlı kişi, yaşadığı evini henüz bilinmeyen nedenle yaktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken ikamette maddi hasar oluştu. Olayın ardından kaçan M.Y’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. M.Y’nin cezaevinden izinli çıktığı bilgisine ulaşıldı.
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?