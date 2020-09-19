Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı
ADANA’DA BİR KİŞİ EVİNE KAÇAK ELEKTRİK ÇEKMEK İSTEDİĞİ SIRADA ELEKTRİK AKIMINA KAPILARAK DİREKTE ASILI KALDI. HASTANEYE KALDIRILAN GENÇ ADAMIN DURUMUNUN AĞIR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.
Adana’da bir kişi evine kaçak elektrik çekmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1344. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, 33 yaşındaki A.K. isimli adam evine kaçak elektrik çekmek üzere elektrik direğine çıktı. Kabloları kontrol eden genç adam, bu sırada elektrik akımına kapılarak direkte asılı kaldı. Bu sırada adamın yardımına mahalle bulunan vatandaşlar koştu.
Durumun sağlık, TEDAŞ ve polis ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen TEDAŞ ekipleri elektrik akımını keserken mahallede ki vatandaşlarda adamı elektrik direğinden indirdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan A.K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan A.K.’den geriye elektrik direğinin yanında terlikleri kalması dikkat çekti.
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