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Evine giren kişiyi öldüren sanık: "Tanımadığım bir şahsı yatak odamda idrarını yaparken buldum"

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, evine girdiği iddia edilen şahsı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, şahsı yatak odasında idrarını yaparken bulduğunu söyledi. ATK’dan gelen raporda ise sıvının idrar olmadığı ve maktulün DNA’sıyla eşleşmediği belirlendi.

Asayiş 18.05.2022, 15:19
Evine giren kişiyi öldüren sanık: "Tanımadığım bir şahsı yatak odamda idrarını yaparken buldum"

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, evine girdiği iddia edilen şahsı arbede sırasında bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık savunmasında, şahsı yatak odasında idrarını yaparken bulduğunu söyledi. ATK’dan gelen raporda ise sıvının idrar olmadığı ve maktulün DNA’sıyla eşleşmediği belirlendi.

Olay, 14 Ocak tarihinde Gölcük ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre, O.K., evde kahvaltı yaptığı sırada yatak odasından sesler duydu. Yatak odasına yönelen O.K., hırsızlık için geldiğini düşündüğü Murat Yarar isimli şahısla karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında O.K., elinde bulunan bıçakla evine giren şahsı yaraladı. Evden kaçan Yarar, yolda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Yarar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. O.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

"Yatak odasında tanımadığım bir kişinin pantolonu sıyrılmış halde idrarını yaparak gördüm"

Tutuklu sanık O.K.’nın, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Duruşmaya taraf avukatları, Öldürülen Murat Yarar’ın ailesi, tutuklu sanık O.K. ve tanıklar katıldı. Olay gününü anlatan sanık O.K. "Sabah kalkıp odada kahvaltı yapmaya başladım ve odun kırma sesi gibi bir şey duydum ancak pek önemsemedim. Kahvaltıdan sonra tava ve bıçağı mutfağa götürmek için odadan çıkarken yatak odasından ses duydum ve oraya yöneldim. Yatak odasında tanımadığım bir kişinin pantolonu sıyrılmış halde idrarını yaparak gördüm. ‘Ne yapıyorsun?’ diyerek tepki gösterdim. Bu sırada üzerime atladı ve aramızda arbede yaşandı" dedi.

“İstemeden de olsa birini hayattan kopardım”

Murat Yarar ile aralarında yaşanan arbedeyi anlatan O.K., "Murat isimli şahsın elinden kurtulmak için elimdeki tavayı omzuna, diğer elimdeki bıçağı da kalçasına savurdum. Bu olaydan sonra evden kaçtı, ben de peşinden koştum. Yetişemeyince dönüp, olayı sokakta market işleten dedeme anlatarak polise haber vermesini söyledim. Şahsı kovalarken eşofmanla ve yalın ayak sokağa çıkmıştım. Bu sebeple üzerimi giyinmek için tekrar eve döndüm. Üstümü giyinip tekrardan sokağa çıktığımda evime giren Murat isimli şahsın yerde yattığını ve başında birilerinin olduğunu gördüm. Ben maktulün o zamana kadar yaralandığını bilmiyordum. Karnına doğru hamle yapmadım, karnından yaralandığını da sonradan öğrendim. Keşke böyle olmasaydı. İstemeden de olsa birini hayattan kopardım, üzgünüm. Maktulü tanımıyorum, aramızda da bir husumet yoktu" diye konuştu.

"Neden harabe gibi bir yere hırsızlığa gitsin?"

Sanıktan şikayetçi olan Murat Yarar’ın babası Ekrem Yarar, "Oğlumun düzenli bir işi ve 6 bin TL maaşı vardı. Neden harabe gibi bir yere hırsızlığa gitsin? Benim oğlum öyle bir şey yapmaz. Ben sanığı tanımam ancak dedesini ve amcalarını tanırım. Sanığın ailesi beni arayarak konuşmak istedi, ’Anlaşalım’ dediler. Ancak ben kabul etmedim” şeklinde konuştu.

Maktulün annesi Fikriye Yarar ise "Benim oğlum asla oraya hırsızlık için gitmez. Oraya kendi isteğiyle değil, şahıslar tarafından çağırıldığını düşünüyoruz. Oğlumun öldürenin birden fazla kişi olduğunu düşünüyorum. Bir cani gibi oğluma saldırmış ve parçalamış. O harabe evde çalınacak ne var ki? Olay sonrasında oğlumun eşyaları bize getirildi ancak içinde telefonu yoktu. Halen oğlumun telefonu kayıp. Kendi telefonlarımızdan oğlumun sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde bazı paylaşımların silindiğini gördük. O telefonun birinin elinde olduğunu ve o şahıs tarafından bu paylaşımların silindiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Maktulün DNA’sı ile eşleşmedi

ATK raporunda yatak odasında bulunan sıvının idrar olmadığı ve maktulün DNA’sıyla eşleşmediği belirlendi. Mahkeme heyeti, evde bulunan sıvının sanığın DNA’sı ile eşleşip eşleşmediğini tespitine ve HTS kayıtlarının gelecek celseye kadar hazır edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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