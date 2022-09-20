Evine gelen gurbetçiye hırsız şoku: 20 gün boyunca kalıp evi talan etmişler

Bursa’da Almanya’dan İnegöl ilçesindeki evine gelen gurbetçi, evinde 2 hırsız ile karşılaştı. 20 gün boyunca kaldıkları evi talan eden hırsızlar, komşuların da desteğiyle yakalanarak polise teslim edildi.

Olay, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Çiftçi çalıştığı Almanya’dan tatil için memleketi İnegöl’e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, evin darmadağın edildiğini gördü. Komşularıyla beraber evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 2 hırsızlık şüphelisini gördü. Kaçmaya çalışan şüpheliler Sinan P. (25) ve Sabriye S.’yi (26) yakalayıp polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından zanlılar gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede şüpheliler uzun süredir evde konakladığı ve teknolojik aletleri çaldıkları ortaya çıktı.

Olayı anlatan Çiftçi’nin komşusu Ahmet Kaya, "Almanya’dan gelen ev sahibi komşumuzla eve girip kontrol ettik. Hırsızlar denk geldi. Bizi görünce şaşırdılar. Hırsızlar, ’Evi yabancı uyruklu bir vatandaştan kiraladık’ diye bizi kandırmaya çalıştılar. 15-20 gündür burada kalmışlar. Yemek yemişler. Yakaladık polise teslim ettik" dedi.

Ev sahibinin yakını Feridun Furuncu ise, "Çeşmeleri götürmüşler, kapı kollarını sökmüşler. Çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotları, süpürgeleri götürmüşler" diye konuştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.