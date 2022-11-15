Evine çatıdan sarkıp pencereden girmek istedi, halat kısa gelince asılı kaldı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde anahtarını evde unutunca pencereden içeri girmek isteyen 72 yaşındaki adam, çatıdan halatla sarkıp metrelerce yüksekte asılı kaldı. Yaşlı adam itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Süleymaniye Mahallesi’nde oturan 72 yaşındaki İbrahim Çelikdemir, evinin anahtarını unutunca dışarıda kaldı. 4 katlı binanın birinci katında oturan Çelikdemir evine girmek için binanın teras katına çıktı. Bulduğu bir halatın ucunu terastaki demire bir ucunu ayağına bağlayıp halatla aşağıya sarktı.

Evinin açık olan penceresinden içeri girmek isteyen yaşlı adam bacağına bağladığı halat kısa gelince asılı kaldı. Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, binanın dış cephesinde asılı kalan yaşlı adamı, halatı kesip pencereden içeri çekerek kurtardı.

Halat nedeniyle bacağı moraran Çelikdemir hastaneye kaldırıldı.