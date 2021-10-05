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Evinden uyuşturucu maddesi çıktı: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 05.10.2021, 14:01
Evinden uyuşturucu maddesi çıktı: 1 gözaltı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, F.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheli F.Y. isimli şahsın Alaplı ilçesi Çamlıbel köyü mülki sınırları içerisinde ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 120 gr kubar esrar ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.

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