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Evinden cephane fışkırdı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evden adeta cephane fışkırdı.

Asayiş 07.10.2021, 16:49
Evinden cephane fışkırdı

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evden adeta cephane fışkırdı.

Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Eskipazar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçede bir şahsın evinde çok sayıda ruhsatsız silah bulundurduğu ve kuru sıkı silahların namlularını açtığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

B.D.Ö. isimli şahsın evinin alt katını atölye olarak kullandığını tespit eden ekiplerin yaptıkları aramalarda, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, bir adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, bir adet 45 cal. toplu tabanca, 4 adet av tüfeği yanı sıra, şarjör, fişek, merminin yanı sıra 2 adet namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen matkap, tüfek dürbünü ve 134 adet silah tamir ve bakım aparatı ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D.Ö.’ye 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

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