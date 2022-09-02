Evinden 18 bin lira para ile ayrılan şahıs Ankara’da ölü bulundu

Düzce’de evinden 18 bin lira para ile ayrılarak kayıplara karışan şahıs, Ankara’daki bir parkta ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde yaşayan Selahattin Demir, 31 Ağustos Çarşamba günü otomobiline binerek kayıplara karıştı. Yanında 18 bin lira bulunan Demir’den yakınları bir türlü haber alamadı. Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı’na yapılan kayıp ihbarının ardından Demir’in bulunması için çalışma başlatıldı.

Demir’in dün akşam saatlerinde Ankara Ulus’ta bulunan bir parkta cansız bedeni bulundu. Selahattin Demir’in otomobilinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca bulundu. Demir’in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.