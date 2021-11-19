Evinde ve üzerinde uyuşturucu yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Bolu’da narkotik ekiplerinin operasyonunda evinde ve üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent merkezinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen M.A., ekipler tarafından yakalandı. Ekipler, M.A.’nın evinde ve üzerinde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın üzerinden ve evinden 21 gram metamfetamin ile uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparatlar ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.