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Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 154 kök kenevir ele geçirildi

Bursa’da şüpheli bir şahsın evine yapılan operasyonda 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Asayiş 03.08.2022, 13:24
Evinde uyuşturucu yetiştiren şahsa operasyon: 154 kök kenevir ele geçirildi

Bursa’da şüpheli bir şahsın evine yapılan operasyonda 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay, İznik ilçesi Orhaniye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, N.A.’nın evinde kenevir yetiştirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, N.A.’nın evine operasyon yaptı. Operasyonda 154 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon sonrası gözaltına alınan N.A., jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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