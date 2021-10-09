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Evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana’da evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı, yapılan baskınla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Asayiş 09.10.2021, 09:56
Evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı tutuklandı

Adana’da evinde uyuşturucu sattığı öne sürülen zanlı, yapılan baskınla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Mustafa G., Seyhan ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 18,72 gram eroin, 43,81 gram bonzai ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 60 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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