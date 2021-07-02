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Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş 02.07.2021, 21:23
Evinde uyuşturucu ele geçen şahsa adli kontrol

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi bulunan S.S.’yi takibe aldı. S.S.’nin ikametinde yapılan aramada, 450 kök kenevir bitkisi fidesi, 41 kök kenevir bitkisi, 92,74 gram esrar maddesi ve 15,83 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.S. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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