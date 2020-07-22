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Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs gözaltına alındı
M.Ö. EVİNDE UYUŞTURUCU MADDELERİ İLE YAKALANDI
Asayiş 22.07.2020, 11:43
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Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı bilgisini aldıkları M.Ö.’nün evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 129 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 17,95 gram metamfetamin maddesi, 2 paket halinde 0,14 gram bonzai, 5,70 gram esrar maddesi, 6 kapsül sentetik ecza, 3 kök Hint keneviri bitkisi ve uyuşturucu madde kullanımı için düzenlenmiş 3 adet aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.Ö., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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