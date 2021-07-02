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Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs adliyeye sevk edildi.

Asayiş 02.07.2021, 13:24
Evinde uyuşturucu ele geçen şahıs adliyeye sevk edildi

Samsun’da evinde uyuşturucu madde ele geçen şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ikametinde kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisi bulunan S.S.’yi takibe aldı. S.S.’nin ikametinde yapılan aramada, 450 kök kenevir bitkisi fidesi, 41 kök kenevir bitkisi, 92,74 gram esrar maddesi ve 15,83 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan S.S. bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.
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