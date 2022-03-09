Evinde uçaksavar mermisi çıkan şahıs tutuklandı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde, evde yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu ve uçaksavar mermisi ele geçirilirken, konuyla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kent genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde Ö.K’nin evinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 20 küçük pakette uyuşturucu, uçaksavar mermisi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 590 lira ele geçirilirken, şahıs gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.