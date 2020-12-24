Evinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurulan genç 2 gün sonra öldü

Adana’da evinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla kafasından vurulan genç, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 22 Aralık Salı günü Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce işlediği bir suçtan dolayı ev hapsi cezası alan Doğan U.(19) evine gelen F.Y ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. F.Y. kavga sırasında Doğan U.’yu kafasından tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı. Doğan U. sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

İki gün boyunca yoğun bakımda yatan Doğan U. bugün akşam saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doğan U.’nun cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüpheli F.Y’yi ise olaydan kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı.