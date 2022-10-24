Evinde tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu

Bursa’da kendi evinde oturduğu arkadaşı ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan adam bacağından vurulmuş şekilde bulundu.

Olay, merkez Osmangazi İlçesi, Çırpan Mahallesi, 3. İpek Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet T., gece saatlerinde arkadaşı M.B. ile kendi evinde bir araya geldi. M.B. ile Mehmet T., aralarında alacak verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., yanında bulunan tabancayla Mehmet T.’yi dizinden ve baldırından vurdu. Silah sesleri üzerine komşular durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkez’ine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralıya müdahalede bulundu. Mehmet T., Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan M.B.’in yakalanması için çalışma başlatıldı.