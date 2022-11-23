Evinde tadilat yapan ustayı silahla vurarak yaraladı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir ev sahibi, evinde tadilat yapan ustayı av tüfeğiyle vurarak yaraladı.

Olay, Düziçi’nin Yukarı Hacılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine tadilat yaptıran ev sahibi T.Y. ile sıvacı ustası M.A. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmasının kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu T.Y. yanında bulundurduğu av tüfeği ile ateş ederek M.A.’yı yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi’ne gönderildi.

T.Y. gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.