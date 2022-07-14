Evinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Batman’da gece yarısı evinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İluh Mahallesi’nde dün gece saat 02.00 sularında evinde bulunan 30 yaşındaki Cengiz Kılınç, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce evin kapısı kırılarak silahlı saldırıya uğradı. Kılıç, vücuduna ve kafasına aldığı kurşunlarla hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde kapının kırık olduğunu görüp içeri giren komşuları, Kılınç’ı yerde kanlar içinde hareketsiz gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Cengiz Kılınç’ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından İkiztepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Hayatını kaybeden Cengiz’in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.