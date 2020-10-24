Evinde silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
ADANA’DA KİMLİĞİ BELİRLENEMEYEN KİŞİ BİR İKAMETE BASKIN DÜZENLEYİP EV İÇERİSİNDE OTURAN 18 YAŞINDAKİ GENCİ TABANCA İLE VURARAK AĞIR YARALADI.
Adana’da bir genç, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından evine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaraladı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi’nde bulunan müstakil evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Doğan K., evinde oturduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğradı. Kimliği belirlenemeyen şahıs Doğan K.’nın evine zorla girdikten sonra tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Doğan K’nın, göğsüne, koluna ve bacağına isabet etti. Ağır yaralanan genç kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.
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