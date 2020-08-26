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Evinde saksıda esrar yetiştiren şüpheli tutuklandı
KONYA’NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA EVİNDE 100 GRAM KUBAR ESRAR İLE SAKSIDA YETİŞTİRMEK ÜZERE ESRAR ELE GEÇİRİLEN N.K., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.
Asayiş 26.08.2020, 10:43
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda evinde 100 gram kubar esrar ile saksıda yetiştirmek üzere esrar ele geçirilen 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası N.K.’ye ait Değirmenci Mahallesi’nde bulunan bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada kurutulmaya bırakılmış 100 gram kubar esrar ile saksılarda yetiştirilmek üzere esrar ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan N.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Şüpheli N.K., Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından cezaevine gönderildi.
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