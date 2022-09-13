Evinde sahte içki üreten şahıs yakalandı

Tekirdağ polisi tarafından Muratlı ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda onlarca litre sahte içki ele geçirilirken, evinde sahte içki üreten şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Kazımdirik-Turan Mahallesi 35. Sokak üzerinde bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratlı’da N.C.’nin evinde kaçak içki ürettiği bilgisine ulaştı. Şüpheliye ait ev ve müştemilatta yapılan aramalarda onlarca litre sahte içki ele geçirildi. Kaçak ve sahte içkiler, incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet’ suçlamasıyla hakkında işlem yapılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.