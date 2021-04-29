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Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.

Asayiş 29.04.2021, 22:42
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Evinde ölü bulunan kadının eşyaları ırmaktan çıkartıldı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde evinde ölü bulunan kadına ait olduğu tahmin edilen eşyalar ırmaktan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde ikamet eden A.K. (56) adlı kadın, evinde ölü bulundu. Kadına ait olduğu tahmin edilen eşyaları da ırmakta bulundu. Olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.
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