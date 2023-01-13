Evinde ölü bulunan kadın doktor toprağa verildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde evinde ölü bulunan kadın doktor, cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki evinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybeden Tekirdağ Şehir Hastanesinde Uzm. Dr. Aslıhan Uzun için ilçedeki Osmanlı Can Camii’nde cenaze namazı merasimi düzenlendi. Cenaze merasimine Dr. Uzun’un yakınlarının yanı sıra, sağlık camiasından doktor ve hemşire arkadaşları katıldı. Cuma namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, Dr. Uzun’un cansız bedeni Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi.

Olay

Tekirdağ Şehir Hastanesinde görevli Dr. Aslıhan Uzun (49), Hürriyet Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Olay yerinde polis ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin anlaşılması için doktorun cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. 3 çocuk annesi Uzun’un mikrobiyoloji uzmanı olduğu öğrenildi.