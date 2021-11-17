Evinde ölü bulunan Beyzanur Özel davasında yeni gelişme

Kocaeli’de 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evinde ölü bulunan, ölümüne ilişkin ise eşi tutuklanan Beyzanur Özel Fidan’ın (22) telefonunda yapılan incelemede yeni detaylar ortaya çıktı. Beyzanur’un eşine, "ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum" mesajını attığı ve internet üzerinden intihar yöntemleriyle ilgili aramalar yaptığı öğrenildi.

Olay, 20 Mart’ta Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F., tarafından evinde hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Fidan’ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"İntihar edeceğini hiç düşünmedim"

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede ifadesi yer alan sanık, olay tarihinden 7 ay önce Beyzanur ile tanışıp sevgili olduklarını, 8 Ocak’ta ise Beyzanur’un ailesinin rızası olmadığı için kaçarak evlendiklerini söyledi. Olay akşamı Beyzanur ile aralarında ufak bir tartışma yaşandığını ve daha sonra barıştıklarını ifade eden Ö.F., "Ardından Beyzanur bir bardak bira içerek yatak odasına geçti. Kapı kilitleme sesi, ağlama ve müzik sesi duydum. Sonra merak edip kapıyı çaldım. Eşimden kapıyı açmasını istedim sonrasında bir sprey sesi duydum. Kendisini zehirlenmiş olabileceğini düşündüm ve kapıyı zorlayarak açtım. Kapıyı açtığımda eşim yerde boğazında bornoz ipiyle duruyordu. Ambulansı aradım. Eşim psikiyatri ilaçlar kullanıyordu ancak intihar edebileceğini düşünmedim" dedi.

"Ben gidiciyim hissediyorum"

İddianamede, Beyzanur Özel Fidan’ın telefonunda yapılan incelemede ortaya çıkan detaylar da yer aldı. Beyzanur’un eşi Ö.F.’ye, "Ölürsem gökyüzüne bakıp güleceksin söz ver. Ben gidiciyim hissediyorum. Merak etme rüyalarda buluşuruz sevgilim" mesajını attığı öğrenildi. Aynı zamanda Beyzanur’un olaydan önce internet üzerinden intihar yöntemleriyle ilgili aramalar yaptığı ortaya çıktı.

"Ben karımı seven bir insanım"

"Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve Beyzanur Özel Fidan’ın ailesi katıldı. Duruşmada söz alan sanık, "112’yi ben aradım. Asma olayıyla ilgili sağlıkçılara bilgi vermem doğru değildir. Ben karımı seven bir insan olduğum için kıskanç olduğum doğrudur" diye konuştu.

ATK raporu

Mahkeme heyeti, sanığın olay günü 112’yi aradığında tutulan ses kaydının incelenmesini ve maktulün ölüm sebebi konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) istenilen raporun akıbetini istedi. Heyet, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.