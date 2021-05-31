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Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Merkez ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Asayiş 31.05.2021, 10:23
Evinde kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Hatay’ın Merkez ilçesinde evinde kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı.

Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı, Serinyol Mahallesi’nde bulunan M.A. isimli şahsın evinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisini aldı. KOM Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timi ile birlikte ’Öğle’ isimli uyuşturucu madde arama köpeğinin de kullanıldığı arama sonucunda boyları 40 santimetre ile 2 metre arasında değişen 11 kök kenevir bitkisi ile 3.145 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.A. gözaltına alındı.
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