banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım
NASA'dan Türkiye'deki yangınlara ilişkin paylaşım
Aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor
Aşı olmayanlara test zorunluluğu geliyor
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Google, kripto paralar için reklam yasağını kaldırdı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı
Dolar kuru yeniden 8.40'ın üzerine çıktı

Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri evinde kenevir yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş 05.08.2021, 11:00
Evinde kenevir yetiştiren 1 kişi yakalandı

Niğde’de jandarma ekipleri evinde kenevir yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamardı ilçesine bağlı Eynelli köyünde 1 kişinin evinde kenevir yetiştirdiğini tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1-2 metre uzunluklarda 7 kök kenevir, 300 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
34°
açık