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Evinde düşerek ölen yaşlı adamın korona testi pozitif çıktı
Samsun’da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.
Asayiş 02.01.2021, 14:18
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Samsun’da evinde düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanenin acil servisinde hayatını kaybeden yaşlı adamın korona virüs testi pozitif çıktı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Arslan Türnük (75) evinde düşerek yaralandı. Yaşlı adam, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Türnük, yapılan müdahalelere rağmen acil serviste hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulunan Arslan Türnük’ün otopsi işlemleri öncesi Kovid-19 testi yapıldı. Yaşlı adamın korona virüs taşıdığı ortaya çıktı.Arslan Türnük’ün cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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