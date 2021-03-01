Evinde düşen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde evinde düşen 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahi Evran Mahallesi Seyrani Sokak’ta bir apartmanda meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Şerife K. (32) iddiaya göre evde düştü. Yaralanan kadın ihbar üzerine sevk edilen ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şerife K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.