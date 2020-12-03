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Evinde çamaşır makinesinden çıkan yangını gözleri dolarak izledi

Antalya’da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın o sırada evde bulunanları korkuttu. Yangında çamaşır makinesi küle dönerken, oldukça üzgün görünen ev sahibi kadının gözleri doldu.

Asayiş 03.12.2020, 13:59
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Evinde çamaşır makinesinden çıkan yangını gözleri dolarak izledi

Antalya’da bir evde çamaşır makinesinden çıkan yangın o sırada evde bulunanları korkuttu. Yangında çamaşır makinesi küle dönerken, oldukça üzgün görünen ev sahibi kadının gözleri doldu.

Yangın, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1991. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükran Dikici’nin kullandığı çamaşır makinesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde kokuyu fark eden Dikici ailesi, kendi imkanlarıyla makineyi söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine 3 itfaiye aracı ve polis sevk edildi. Dar sokaklar nedeniyle 2 itfaiye aracı evin olduğu sokağa giriş yapamazken, 1 araçla eve ulaşan itfaiye erleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Korktuğu görülen ev sahibi Şükran Dikici, “İçerde kahvaltı yapıyorken makine yandı” dedi. Çamaşır makinesi kullanılamaz hale gelen Dikici’nin gözlerinin dolduğu gözlendi.
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