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Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

SAMSUN'DA EVİNDE BONZAİ VE ESRARLA YAKALANAN BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 11.11.2020, 13:37
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Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

Samsun’da evinde bonzai ve esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 88,41 gram bonzai, 20,90 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.
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