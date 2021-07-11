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Evinde Bizans dönemine ait sikkeler bulundu

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 88 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş 11.07.2021, 09:34
Evinde Bizans dönemine ait sikkeler bulundu
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İzmir’in Ödemiş ilçesinde, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 88 adet sikke ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçeye bağlı Ocaklı Mahallesi’nde bir evde tarihi eser bulundurulduğuna yönelik alınan bilgi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda, Bizans dönemine ait olduğu tespit edilen 88 adet sikke ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.K. adlı bir kişi ekipler tarafından gözaltına alınırken, şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
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