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Evinde 4 kilo 380 gram esrar ile yakalanınca tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 380 gram kubar esrar ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 19.10.2021, 17:23
Evinde 4 kilo 380 gram esrar ile yakalanınca tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 4 kilo 380 gram kubar esrar ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre yapılan fiziki ve teknik takibin ardından Kartepe’de bir evde uyuşturucu bulunduğunu belirleyen Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Ekipler tarafından evde yapılan aramalarda 4 kilo 380 gram kubar esrar, bir tabanca ve tabancaya ait 7 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.K. adlı şahıs ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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