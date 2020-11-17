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Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Asayiş 17.11.2020, 11:52
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Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi'nde bulunan bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evin mutfak kısmında 1,5 metre genişliğinde ve 18 metre derinlikte kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, kaçak kazıda kullanılan 2 adet kazma, 1 adet toprak çekmek için kullanılan calaska, 2 adet kürek, 3 adet uzatma kablosu, 1 adet çekiç ve 5 adet sepete el koydu.

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