Evin çatısı alevlere teslim oldu, dumanlar gökyüzünü kapladı
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tek katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlardan ev sahibi yaşlı adam da etkilendi.
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde tek katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu. Gökyüzünü kaplayan dumanlardan ev sahibi yaşlı adam da etkilendi.
Yangın, Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş.’ye ait evin çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangından yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev sahibi A.Ş. isimli yaşlı adam dumandan etkilendi. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sırasında ise yol iki taraflı olarak polis tarafından trafiğe kapatıldı.Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
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