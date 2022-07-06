Evin bahçesinde ekmek yapımında kullanılan fırın yandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir evin bahçesinde ekmek yapımında kullanılan fırında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Ömerbey Mahallesi’nde Hikmet Emir’e ait evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ekmek yapmak için kullanılan mahalle fırınında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için kısa sürede çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. Ömer Bey Mahallesi Muhtarı Ömer Başyiğit yangınla alakalı yaptığı kısa açıklamada, "Hikmet Emir arkadaşımızın fırınında ekmek yapmak için yapılan fırında rüzgarında ters esmesiyle yangın meydana geldi. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü" dedi.

Çıkan yangında fırın kullanılmaz hale gelirken yangın eve sıçramadan söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.