Evi yanan 4 çocuk babasının gözyaşları yürek burktu

Antalya’da kirada oturduğu müstakil evi yanan 4 çocuk babası gözyaşlarına boğuldu. Yürüme engelli annesiyle büyük üzüntü yaşayan babayı yakınları sakinleştirdi.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Habipler Mahallesi 5675 Sokak üzerindeki müstakil bir evde çıktı. Hurdacılıkla geçimini sağlayan 40 yaşındaki Ali Bektaş ve ailesinin evde olmadığı sırada evin arka odasından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yangını gören Bektaş, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen ev kullanılamaz hale geldi. 4 çocuğu ve eşinin yangın esnasında evde olmamasına sevinen Ali Bektaş, yanan eşyaları için ise gözyaşları döktü. Yakınları ve polisler tarafından sakinleştirilen Bektaş, kaldırıma oturup uzun süre yanan evine baktı. Bektaş’ın yürüme engelli tekerlekli sandalyedeki annesi Nergiz Bektaş ise oğlunun durumu ve evin yanması karşısında gözyaşları döktü. Polis, evin kundaklama ihtimaline karşın araştırmasına devam ediyor.

"Şimdi ben ne yapacağım"

Kirada oturduğunu belirten Ali Bektaş, "Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Ağabeyimle yan tarafta kaynanamın orada oturuyordum. Sonra evimde yangın çıktı, nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi ben ne yapacağım? Evliyim, 4 çocuğum var. Derdimi anlatmakta zorlanıyorum. Tüm birikimim gitti, bir canım kaldı. Herkes benim nasıl biri olduğumu bilir mahallede. 24 yıl önce Akşehir’den Antalya’ya geldim ve geri dönmedim. Çok üzgünüm" dedi.