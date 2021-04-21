banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

Evi kumarhaneye çevirmişler, 15 kişi suçüstü yakalandı

Bolu’da, kumarhaneye çevrilen eve yapılan operasyonda suçüstü yakalanan ve oyun kağıtlarını apartman boşluğuna atarak kurtulmaya çalışan 15 kişiye toplam 31 bin lira para cezası kesildi.

Asayiş 21.04.2021, 16:03 21.04.2021, 16:07
5
Evi kumarhaneye çevirmişler, 15 kişi suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi İzzet Baysal caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinin kumarhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Apartmanı takibe alan ekipler çok sayıda kişinin apartmana giriş çıktığı yaptığını tespit ederek operasyon başlattı. 

Yapılan operasyonda kumar oynayan 13 kişi ile yer sahibi ve gözcülük yapan 15 kişi suçüstü yakalandı. Korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden 15 kişiye toplam 31 bin lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca, ev sahibi ve gözcülük yapan şahıslara kumar oynanması için yer ve imkan sağlamaktan adli işlem yapıldı. 
Polisin operasyon yaptığı sırada oyun şüphelilerin kurtulmak için apartman boşluğuna attıkları oyun kağıtlarına el konuldu. 

banner478
Yorumlar (0)
17°
parçalı az bulutlu