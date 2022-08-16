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Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler

Bolu’da kaçak sigara imalathanesine çevirdikleri ev ve müştemilatta binlerce boş makaron ve tütünle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 16.08.2022, 10:09
Evi kaçak sigara imalathanesine çevirmişler

Bolu’da kaçak sigara imalathanesine çevirdikleri ev ve müştemilatta binlerce boş makaron ve tütünle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir evde kaçak sigara imal edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, takibe alınan ev ve müştemilatına operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 25 bin 800 boş makaron, 15 kilogram tütün, 2 hava kompresörü, 2 kıyılmış tütünleri makaronlara doldurmaya yarayan makine, 30 tütün paketlerinden kesildiği değerlendirilen bandrole ele geçirildi. Olayla ilgili İ.A (50) ve Y.A (31) isimli şahıslar gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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