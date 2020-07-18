Evi kaçak nargile imalathanesine çevirdiler polisten kaçamadılar
GAZİANTEP'TE, BİR EVE BASKIN YAPAN POLİS EKİPLERİNİN KARŞILAŞTIĞI MANZARA BU KADAR OLMAZ DEDİRTTİ. EVİN KAÇAK NARGİLE İMALATHANESİ OLARAK KULLANILDIĞINI TESPİT EDEN EKİPLERİN ARAMALARINDA, 260 KİLOGRAM KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ İLE ÇOK MİKTARDA NARGİLE MALZEMESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, BİR ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI.
Gaziantep’te, bir eve baskın yapan polis ekiplerinin karşılaştığı manzara bu kadar olmaz dedirtti. Evin kaçak nargile imalathanesi olarak kullanıldığını tespit eden ekiplerin aramalarında, 260 kilogram kaçak nargile tütünü ile çok miktarda nargile malzemesi ele geçirilirken, bir şüpheli şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki bir adreste nargile tütünü üretiminin yapıldığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından adrese operasyon düzenleyen ekiplerin, karşılaştığı manzara bu kadar olmaz dedirtti. Baskın yapılan evin kaçak nargile imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Evdeki aramalarda ise 260 kg gümrük kaçağı nargile tütünü, 17 kg nargile tütünü aroması, 120 adet boş kutu, 400 adet etiket, 2 adet jelatin yapıştırma makinesi, 1 adet nargile karıştırma mikseri ve 1 adet terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli şahıs yakalanırken, şüpheli hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
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