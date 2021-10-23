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Eve zehir serası kuran şüpheliler yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde ev içerisine kurdukları serada uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

Asayiş 23.10.2021, 13:05
Eve zehir serası kuran şüpheliler yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde ev içerisine kurdukları serada uyuşturucu imal ettikleri belirlenen şüpheliler, gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Operasyon anları kameralara yansıdı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Buca ilçesinde bulunan bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Harekete geçen ekiplerin teknik ve fiziki takibin ardından adres belirlenerek operasyon düzenlendi. Adreste yapılan incelemede evin içine çadır kurulduğu, çadırın içine de sera düzeneği kurulduğu ve uyuşturucu imalatı yapıldığı belirlendi. Yapılan aramada sera düzeneği ve kenevir bitkileri ele geçirildi. Operasyon anları kameraya yansıdı.

2 şüpheli gözaltında

Gerçekleştirilen operasyonda olayla ilgili M.K.K. ve S.N.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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