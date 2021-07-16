banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması çöktü: Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Almanya'da can kaybı 81 oldu! Halk isyanda!
Merkel'in zor anları!
Merkel'in zor anları!
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu
İstanbul'da emlak vergisine büyük zam! Fiyatlar uçtu

Eve giren hırsızı kadının yardım çığlığı yakalattı

Osmaniye’de evine giren hırsızı fark eden bir kadının yardım çığlığını duyan mahalle bekçileri, hırsızı yakaladı.

Asayiş 16.07.2021, 11:58
Eve giren hırsızı kadının yardım çığlığı yakalattı
banner502

Osmaniye’de evine giren hırsızı fark eden bir kadının yardım çığlığını duyan mahalle bekçileri, hırsızı yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri gece saatlerinde kadın çığlığı duydu. Yardım çığlığının geldiği eve doğru hareket eden ekipler, hırsızlık amacıyla kadının evine giren şahsı yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde S.D.C. (20) olduğu tespit edilen şahıs olay yerinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar (0)
31°
açık
banner501