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Eve giren hırsız yakalanacağını anlayınca pencereden böyle atladı

Bağcılar’da eve giren hırsız, yakalanacağını anlayınca pencereden atlayarak kaçtı, o anlar kameralara yansıdı. İlçede birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

Asayiş 12.06.2022, 15:25
Eve giren hırsız yakalanacağını anlayınca pencereden böyle atladı

Bağcılar’da eve giren hırsız, yakalanacağını anlayınca pencereden atlayarak kaçtı, o anlar kameralara yansıdı. İlçede birçok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen zanlılar, polis ekiplerince yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kirazlı, Demirkapı, Güneşli ve Yavuz Selim mahallelerinde yaşanan 4 ayrı evden hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler 2 şüpheli şahsın kimliğini tespit etti. R.G. ve S.E. isimli zanlılar Kirazlı Mahallesi’nde polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Zanlıların üst aramasında evden çaldıkları araç anahtarı bulundu. Evin önünde park halindeki çalıntı araç, sahibine teslim edildi.

Şahıslara yönelik yapılan sorgulamada benzer suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu anlaşıldı. İfadesi alınan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

Balkondan atladığı anlar kamerada

Zanlıların hırsızlık anları da kameralara yansıdı. Görüntülerde 2 şüpheli şahsın hırsızlık yapacakları evin önünde bir süre gözlem yapıyor. Ardından zanlılardan biri hırsızlık için harekete geçiyor. Bir zanlı, arkadaşının yardımıyla ikinci kattaki evin balkonuna tırmanıyor. Eve giren zanlı bir süre sonra yakalanacağını anlayınca camdan bir otomobilin tavanına atlayarak olay yerinden kaçıyor.

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