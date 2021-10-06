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Evden uyuşturucu servisine polis baskını

Adana polisi iki zanlının eve gelen şahıslara uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yaptığı baskında 85.25 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Asayiş 06.10.2021, 09:58
Evden uyuşturucu servisine polis baskını

Adana polisi iki zanlının eve gelen şahıslara uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine yaptığı baskında 85.25 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Söz konusu adresi takibe alan polis, uyuşturucu satışının tespit edilmesinin ardından operasyon için harekete geçti. Ekiplerin yaptığı şok baskında İlham Y. (19) ile H.A. (16) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise 85,25 gram eroin, 1 kök Hint keneviri ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 845 TL ele geçirildi.

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