Evden telefon, para ve ziynet eşyası çalan hırsız, kısa sürede yakalandı

İSTANBUL (İHA) – Bağcılar’da bir eve girerek cep telefonu, döviz ve altın kolye çalarak kaçan hırsızlar, polisin çalışmalarıyla kısa sürede yakalandı. Hırsızların eve girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Mahmutbey Mahallesi’nde sabaha karşı saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlar girdikleri evden 5 adet cep telefonu, 250 euro ve 1 adet altın kolye çaldı. Evinin soyulduğunu fark eden şahıs konuyla ilgili ihbarda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgili harekete geçerek, olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceledi. Yapılan incelemeler neticesinde kimlik bilgileri belirlenen R.B. isimli hırsız, polis ekipleri tarafından Bağcılar Çınar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen R.B., işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hırsızların binaya doğru sokakta yürüdüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.