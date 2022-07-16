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Evden kaçan 2 çocuğu polis 4 gün sonra parkta buldu

Afyonkarahisar’da birlikte evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin günlerdir süren takibi sonrası parkta bulundu. Çocukların geceleri camilerde kaldığı ortaya çıktı.

Asayiş 16.07.2022, 15:27
Evden kaçan 2 çocuğu polis 4 gün sonra parkta buldu

Afyonkarahisar’da birlikte evden kaçan 13 yaşındaki erkek çocuğu ile 14 yaşındaki kız çocuğu polis ekiplerinin günlerdir süren takibi sonrası parkta bulundu. Çocukların geceleri camilerde kaldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 12 Temmuz gecesi A.E.P. (13) isimli çocuk ailesi uyuduğu esnada evden kaçtı. Sabah olduğunda çocuklarının evde olmadığını gören aile üyeleri ise bir süre çevrede aradıktan sonra ardından polise başvurarak yardım istedi. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme ve gelen başvuruları değerlendirmesi ile P.’nin arkadaşı I.Y. için de kayıp başvurusu yapıldığını belirledi. Ekipler ardından otogar, tren istasyonları başta olmak üzere kent merkezinde geniş çağlı bir arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan başarılı takip sonrası 2 çocuk kent merkezindeki bir parkta bulundu. Çocukların geceleri camide kaldıkları ve yanlarında bulunan 200 TL ile de alışveriş yaparak yemek yedikleri ortaya çıktı.

Öte yandan, çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğüne bağlı çocuk evine yerleştirildiği belirtildi.

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