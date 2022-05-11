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Evden hırsızlık yapan şahıs adliyeye sevk edildi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Asayiş 11.05.2022, 00:57
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yaptıktan sonra yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Gebze ilçesinde bulunan bir evde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler hırsızlık olayını K.G. isimli şahsın gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler düzenledikleri operasyonda K.G.’yi yakalayarak gözaltına aldı.
İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.